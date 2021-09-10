Таллиннский городской музей приглашает в поход из древнего Ласнамяэ в Ируское городище

Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, — это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.

Откуда происходит название “Мустакиви”? Как мужчины бронзового века делали себe “прически”? Зачем на камнях делались углубления? Какие хитрости использовались против врагов, нападавших на городище?

Во время похода от Мустакиви до Иру, который проводится в рамках Европейских дней защиты памятников старины, мы расскажем о располагавшемся на этой территории древнем поселении и познакомим с предметами, найденными в Ируском городище.

На русском языке 11 сентября в 14.00, экскурсию проводит археолог Пеэтер Тальвар.

Продолжительность: около 2,5 ч.

Экскурсия начинается от главного входа Lasnamäe Centrum.

Купить билет можно ЗДЕСЬ (стоимость 10,90 евро).

