Нидерланды изменили правила въезда для иностранцев

На данный момент Эстония входит в список стран с повышенным риском распространения коронавируса. Перед прибытием всем лицам в возрасте от 12 лет необходимо заполнить декларацию о здоровье, а также предъявить справку о вакцинации или тест (ПЦР или тест на антиген).

Предоставлять тесты на границе понадобится и транзитным пассажирам, которые пересекают Нидерланды по дороге в другие страны Шенгенской зоны, сообщает портал 34travel.me.

Кроме того, власти Нидерландов изменили требования к иностранцам, которые привились Janssen (Johnsson & Johnsson). Теперь сертификат о вакцинации будет действовать только через 28 дней с момента получения вакцины.

Уже несколько месяцев количество новых случаев COVID-19 в Нидерландах держится на одном уровне – в день регистрируют около 2000-3000.