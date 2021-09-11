ФОТО | Гоголь, горилка и галушки: как в этом году прошла знаменитая Сорочинская ярмарка

Сорочинская ярмарка ежегодно проходит во второй половине августа, когда на Полтавщине, как правило, еще стоит жаркая летняя погода. В течение пяти-шести дней сюда из разных регионов Украины и близлежащих стран съезжаются торговцы и многочисленные гости. Цель одних — представить или продать свой товар, у других — поучаствовать в этом буйстве красок, музыки и веселья, а также прочувствовать тот самый традиционный украинский колорит, который так ярко описал в своих произведениях великий Николай Гоголь, появившийся на свет в небольшом домике села Сорочинцы.

Сорочинская ярмарка — не только одна из самых известных , но и, пожалуй, самая масштабная ярмарка на постсоветском пространстве. Это не просто крупный торговый праздник, где продают все, что только можно представить — от сладостей до мебели, от саженцев до сельскохозяйственной техники, от постельного белья до изделий из меха.

Сорочинскую ярмарку нельзя назвать обычным рынком, потому что ежедневно, с утра до самого вечера, здесь проходят всевозможные театрализованные представления с участием героев произведений Гоголя и музыкально-танцевальных коллективов, а также обширная концертная и развлекательная программа.

А еще на Сорочинской ярмарке десятки народных мастеров проводят разнообразные мастер-классы и учат гостей кулинарному делу, вышивке, лозоплетению, гончарному делу, плетению традиционных венков, изготовлению соломенных шляп, свечей, мыла и многое-многое другое.

И, конечно же, Сорочинская ярмарка - это борщ, вареники, галушки, сиченики, деруны, картопляники, кровянка, варенуха, узвар, пироги, бублики и очень большой выбор сала.

В прошлом году ярмарка впервые за много лет была отменена в связи с эпидемической ситуацией на Украине. Поэтому в этом августе ее ждали как никогда и провели с особым размахом. Смотрите, как это было.