С 13 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 4 стран Европы(49)
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 13 по 19 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 10,17 ↑), Венгрия (26,28 ↑), Чехия (28,78 ↑) и Словакия (53,24 ↑). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Румыния (81,24 ↑), Андорра (87,95 ↓), Швеция (133,67 ↑), Мальта (135,84 ↓), Италия (145,58 ↓), Финляндия (145,8 ↑), Германия (166,56 ↑), Сан-Марино (174,15 ↓), Люксембург (178,4 ↑), Латвия (182,05 ↑), Дания (192,35 ↓) и Испания (196,57 ↑).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Хорватия (154,31 ↑), Австрия (193,57 ↑), Нидерланды (199,99 ↑), Бельгия (240,85 ↓), Исландия (243,32 ↓), Португалия (263,83 ↓), Монако (272,65 ↓), Лихтенштейн (283,89 ↑), Болгария (298,32 ↑), Литва (321,54 ↑), Кипр (342,45 ↓), Норвегия (343,43 ↑), Словения (347,26 ↓), Франция (322,1 ↓), Греция (380,32 ↓), Ирландия (433,68 ↓) Швейцария (424,89 ↑) и Великобритания (712,93 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Южной Кореи, Саудовской Аравии, Украины, Австралии, Сингапура, Тайваня, Уругвая и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.