С 13 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 4 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 13 по 19 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 10,17 ↑), Венгрия (26,28 ↑), Чехия (28,78 ↑) и Словакия (53,24 ↑). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Румыния (81,24 ↑), Андорра (87,95 ↓), Швеция (133,67 ↑), Мальта (135,84 ↓), Италия (145,58 ↓), Финляндия (145,8 ↑), Германия (166,56 ↑), Сан-Марино (174,15 ↓), Люксембург (178,4 ↑), Латвия (182,05 ↑), Дания (192,35 ↓) и Испания (196,57 ↑).