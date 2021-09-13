Новости
13.09.2021, 07:05

С 13 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 4 стран Европы

 
Tallinna Lennujaam, reisijad
Tallinna Lennujaam, reisijad
Foto: Sven Arbet
За последние две недели самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом из европейский стран фиксируется в Великобритании, а самый низкий — в Польше.

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 13 по 19 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 10,17 ), Венгрия (26,28 ), Чехия (28,78 ) и Словакия (53,24 ). Нулевой уровень заболевания в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся Румыния (81,24 ), Андорра (87,95 ↓), Швеция (133,67 ), Мальта (135,84 ), Италия (145,58 ), Финляндия (145,8 ), Германия (166,56 ), Сан-Марино (174,15 ), Люксембург (178,4 ), Латвия (182,05 ), Дания (192,35 ↓) и Испания (196,57 ↑).

При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Хорватия (154,31 ), Австрия (193,57 ↑), Нидерланды (199,99 ↑), Бельгия (240,85 ), Исландия (243,32 ), Португалия (263,83 ), Монако (272,65 ), Лихтенштейн (283,89 ), Болгария (298,32 ↑), Литва (321,54 ), Кипр (342,45 ), Норвегия (343,43 ↑), Словения (347,26 ), Франция (322,1 ), Греция (380,32 ), Ирландия (433,68 ) Швейцария (424,89 ) и Великобритания (712,93 ).

Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.

Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Южной Кореи, Саудовской Аравии, Украины, Австралии, Сингапура, Тайваня, Уругвая и Новой Зеландии.

Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.

Оставить комментарий Читать комментарии