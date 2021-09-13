“Ад в Балтийском море”: в Морском музее Эстонии открылась выставка, посвященная одной из крупнейших в мире морских трагедий

“Трагедии Перл-Харбора и Дюнкерка известны во всем мире. Однако, длившееся два дня — 28 и 29 августа 1941 года — сражение, произошедшее у полуострова Юминда во время эвакуации Таллинна, унесло в разы больше жизней. Мы обнаружили, что эта история в значительной степени неизвестна ни самим эстонцам, ни всему миру, и обязательно должна быть рассказана”, — отметил один из инициаторов выставки и директор Эстонского морского музея Урмас Дресен.

По словам кинематографиста Катрин Сипелгас, опираясь на воспоминания, выставка рассказывает историю, развивавшуюся между грозных ночных волн: от самого кануна трагических событий и ночи на минном поле до драматического спасения.

Выставка на эстонском, русском, английском и финском языках, а также на эстонском языке жестов. Выставка доступна для посетителей с разными потребностями.

Ориентированная на семейные посещения интерактивная постоянная выставка Летной гавани и временные выставки открыты со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, и в субботу и воскресенье с 10:00 до 19:00. В малом выставочном зале открыта “UMUK UDŽD OTB. Выставка о Бруно Линнеберге, морском офицере и разведчике”.

Второе здание Морского музея Эстонии, Толстая Маргарита, получившая ряд европейских наград за недавно выполненную реновацию, открыто с понедельника по воскресенье с 10:00 до 19:00, а с октября со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Помимо сфокусированной на семейных посещениях постоянной экспозиции, рассказывающей историю со средних веков и до наших дней, в галерее артиллерийской башни открыта фотовыставка, посвященная 85-летию крещения и спуска на воду подводных лодок “Лембит” и “Калев”.

Музеи можно посетить, предъявив сертификат вакцинации COVID-19, справку о перенесенной болезни или об отрицательном результате теста. Требование не распространяется на детей и молодых людей младше 18 лет.

Больше информации о выставке можно найти ЗДЕСЬ.