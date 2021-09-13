Эксперты перечислили семь способов бюджетно путешествовать

Первый вариант — скидочные купоны, часто предоставляемые при онлайн-бронировании. Существуют бесплатные приложения, в которых достаточно ввести название места отдыха, чтобы получить список доступных бонусов. Но нужно быть осторожнее, чтобы не попасться мошенникам. Поинтересоваться скидочными купонами можно и у турагента при оформлении путевки, пишет портал Тонкости Туризма.

Второй способ — планировать путешествие вовремя. Оптимальный момент для покупки авиабилетов — за 70 дней до вылета. Кроме того, по вторникам около полуночи цены могут упасть на 60 %. Также сэкономить получится, если приобретать тур буквально перед самой поездкой.

“Думай как местные” — гласит третье правило. Не стоит совершать покупки и питаться в местах, расположенных рядом с туристическими достопримечательностями: чем дальше вы от них, тем ниже цены.

Четвертая возможность сэкономить — бронировать апартаменты с кухней: готовить выходит дешевле, чем обедать и ужинать в ресторанах.

Пятый способ — тщательное планирование бюджета: открытие счетов, на которые несколько раз в месяц будут перечисляться средства, учет мелких расходов во время путешествия (такси, платный интернет, покупка лекарств и т. д.). Это средство имеет смысл, если человеку есть что откладывать. В противном случае поможет шестой способ — заработок на стороне. Эксперты советуют продать ненужные вещи, использовать имеющиеся навыки или даже сдать квартиру в аренду на период своего отсутствия.

Наконец, седьмое правило предписывает по возможности подрабатывать во время отпуска: например, редактором или репетитором по английскому.