Отель в Турции, где помимо солнца предлагается комфорт и роскошь



Rixos Beldibi расположился у пляжа в двадцати пяти километрах от центра Антальи посреди живописного природного окружения, из его номеров открываются чарующие виды на море, сад или горы отель находится в идеальной гармонии с окружающей природой. Современные номера и потрясающие виды на морские пейзажи или живописную природу станут рецептом вашего идеального отдыха.

Расслабьтесь и наберитесь сил в одном из самых больших спа-центров региона Anjana Spa. Широкий выбор эксклюзивных спа процедур поможет вам насладится незабываемой атмосферой и погрузится в полное расслабление, в то время как ваши дети станут участниками удивительных мероприятий в Rixy Kids Club.

Семь гастрономических заведений и пять баров – не дают гостям отеля Rixos Beldibi проголодаться или испытать жажду. Посетите изысканный A’la Carte ресторан Mermaid, где подают отличные морепродукты, или ресторан BBQ, где подают мясные изыски и традиционный кебаб.

За дополнительную плату можно пообедать в итальянском ресторане La Rosetta или французском ресторане Sparx. Вечером гостей отеля ждёт пляжный бар, а также витаминный бар, ирландский паб и лаундж-бар Rixos.

Оставаться в форме после посещения ресторанов вам помогут занятия с профессиональными тренерами в Exclusive Sports Club. Тем, кто хочет расширить горизонты своего отдыха, точно понравятся потрясающие природные и культурные богатства, от захватывающих прогулок по тропкам скалистых Таврских гор до посещения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.



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