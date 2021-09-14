Нововведение за 230 тысяч евро: в аэропорту Риги пассажиры airBaltic будут сдавать багаж по-новому

Новые линии упростят и ускорят процесс сдачи багажа в аэропорту "Рига". Время обслуживания одной сумки на линии самообслуживания — примерно минута, то есть 60 единиц багажа за час.

В местах самостоятельной сдачи багажа нельзя регистрировать нестандартный багаж, например, детскую коляску, спортивную экипировку или багаж, который превышает допустимый вес.

В оборудование новых линий аэропорт инвестировал 230 тысяч евро. По словам председателя правления аэропорта "Рига" Лайлы Одини, внедрение современных автоматизированных решений в обслуживание пассажиров — один из приоритетов аэропорта.

Сейчас сдача багажа в режиме самообслуживания доступна только пассажирам airBaltic, однако в будущем эту услугу своим клиентам смогут предлагать и другие авиакомпании.