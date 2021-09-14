Купидон Вермеера наконец-то вновь увидел свет. Посмотрите на сенсацию!
В пятницу, 10 сентября, в столице Саксонии Дрездене после двухлетней реставрации состоялась мировая премьера картины "Девушка, читающая письмо у открытого окна" (1657/59). Написал ее один из самых известных мастеров золотого века голландского искусства Ян Вермеер (1632-1675). И произведение это уже давно знакомо искусствоведам и публике, но посетителей Галереи старых мастеров в Дрездене ждет настоящая сенсация.
Кто зарисовал картину
Дело в том, что только сейчас, спустя больше трех столетий, картина голландского художника была восстановлена в своем первоначальном виде. Теперь на ней изображена не только девушка, читающая письмо, но и Купидон. Это полотно давно считается одним из главных произведений Галереи старых мастеров Государственных художественных собраний Дрездена.
Картина "до":
Произведение нидерландского художника было приобретено в Париже в 1742 году для коллекции саксонского курфюрста Фридриха Августа II. И в Дрезден картину привезли уже без изображения Купидона. О его существовании стало известно благодаря рентгеновскому снимку картины лишь в 1979 году, а первое упоминание в научной литературе появилось в 1982 году.
Картина "после"
С тех все научное сообщество руководствовалось одной версией: Купидона зарисовал сам художник. И только два года назад экспертная комиссия пришла к сенсационному выводу, который обрадовал сообщество искусствоведов. Ангел был зарисован намного позднее, чем предполагалось ранее, и точно уже после смерти самого мастера. Эксперты датируют это примерно 1700 годом.
Тончайший слой (меньше миллиметра) реставратор Галереи старых мастеров Кристоф Шёльцель удалял скальпелем на протяжении двух лет. Филигранная работа продвигалась медленно: не больше двух квадратных сантиметров в день. Чтобы не повредить оригинальный слой картины, необходимо было работать с микроскопом.
Четыре Купидона Вермеера
И вот теперь Купидон - в своем первозданном виде. И, как подчеркивают искусствоведы из Дрездена, картина предстает теперь совсем в другом свете. Появление Купидона отсылает нас к амурной тематике полотна. И уже не остается сомнения, что женщина держит в руках письмо от своего возлюбленного. Вероятно, именно из-за такой очевидной трактовки и была предпринята корректировка. Удалив Купидона, кто-то, видимо, решил убрать амурный характер картины.
Теперь картина размером 83 на 64,5 сантиметра предстанет такой, какой ее задумал сам художник. Выставка в Дрездене "Ян Вермеер. Остановись, мгновенье" ("Johannes Vermeer. Vom Innehalten") продлится с 10 сентября 2021 по 2 января 2022 года.
Всего на выставке - 58 работ голландской живописи. 10 картин, а это почти треть всего наследия, который оставил после себя Ян Вермеер (35 полотен), расскажут о творчестве художника. Две картины - "Девушка, читающая письмо у открытого окна" и "Сводница" - из дрезденской коллекции. Еще восемь предоставили галереи Амстердама, Лондона и Вашингтона. Кстати, Купидон встречается в четырех произведениях художника из Дельфта. Штефан Коя, директор Дрезденской картинной галереи Старых мастеров, уверен, что теперь знаменитая картина Вермеера предстает в новом свете и ярких красках.