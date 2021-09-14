Парижская Триумфальная арка в белом. Мечту художника Христо осуществили после смерти

В течение следующих дней 50-метровый монумент будет полностью завернут в материю общей площадью 25 тыс. квадратных метров. Стоимость проекта составляет около 14 млн евро.

Работы на Триумфальной арке начались в воскресенье, и на улицах Парижа за ними наблюдало большое число людей. Впрочем чтобы посмотреть на инсталляцию, в Париж ехать не обязательно: на канале проекта в YouTube ведется круглосуточная трансляция с камеры, установленной на одном из соседних зданий.

Художник Христо Явашев, или просто Христо, был известен монументальными проектами, в ходе которых он заворачивал в белое известные здания по всему миру, в том числе берлинский Рейхстаг, фрагмент побережья в Австралии и даже часть каньона в американском штате Колорадо.



"Рейхстаг в белом". 1990-ые.

Он работал в тесном сотрудничестве со своей супругой Жанной-Клод де Гийебон.

В 1960-х Христо жил неподалеку от Триумфальной арки и с тех пор всегда намеревался завернуть в белое и этот монумент. Но осуществить эту амбициозную задачу удалось только примерно через год после смерти художника в мае 2020 года.

Проект возглавил племянник Христо Владимир Явашев, который объединил для этого усилия с парижским центром Помпиду. "Сегодня мы видим один из самых зрелищных моментов этой инсталляции, - сказал Явашев. - Завернутая Триумфальная арка начинает обретать форму и образ, который был мечтой всей жизни Христо и Жанны-Клод".

Ожидается, что работы по установке инсталляции завершатся в воскресенье, Триумфальная арка останется завернутой в белое до 3 октября. Все это время она будет открыта для туристов.