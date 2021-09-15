Ryanair предупреждает: скоро начнется резкое повышение цен на авиабилеты

Инфляция, небольшое количество рейсов и постоянно растущие налоги приводят к росту цен на авиабилеты, сказал изданию The Sunday Times глава Ryanair Майкл О’Лири.

“В 2022 году туризм в Европе начнет резко восстанавливаться. Цены на билеты вырастут, поскольку у авиакомпаний больше нет тех возможностей, что были до пандемии, ведь многие авиаперевозчики значительно сократили свои рейсы в результате введенных ограничений”, — пояснил О’Лири.

Он добавил, что повышения цен на авиабилеты стоит прежде всего ожидать на ближнемагистральных рейсах продолжительностью не более трех часов. По мнению О’Лири, у авиакомпаний, обслуживающих такие маршруты, просто не будет возможностей работать в прежнем режиме, что приведет к уменьшению рейсов минимум на 20%.