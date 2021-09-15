Для оформлениия визы в Россию теперь надо предъявлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции

Консульский департамент МИД России сообщает, что согласно статье 10 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ “О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)” дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации выдают российскую визу на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше трех месяцев, при условии предъявления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции.

Вместе с тем, следует учитывать, что в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, страдающих заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), в случае, если указанные иностранные граждане и лица без гражданства имеют членов семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) — граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, не принимается решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. Таким образом, для оформления многократной годовой частной визы сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции не потребуется от супругов, детей и родителей российских граждан.

Кроме того, Посольство РФ в Эстонии отмечает, что заявление на оформление частной визы (в том числе многократной) иностранному родителю несовершеннолетнего российского гражданина может быть заполнено вторым родителем (законным представителем), имеющим гражданство Российской Федерации. Это будет крайне актуально для тех случаев, когда родители ребенка не состоят в зарегистрированном браке и соответственно отсутствует возможность оформить заявление от имени российского супруга (супруги).

На данный момент в Посольстве РФ в Эстонии можно оформить многократные годовые частные визы близким родственникам российских граждан (супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки). Более подробно об этом можно почитать ЗДЕСЬ.