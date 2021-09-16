Гробницу фараона Джосера в Египте открыли для посещений после долгой реставрации

Сам фараон, живший более 4500 лет назад, погребен не там, а непосредственно в знаменитой ступенчатой пирамиде, построенную архитектором Имхотепом. Южная гробница была построена между 2667 и 2648 гг. до н.э., предположительно она имела скорее символическое значение, либо в ней хранились внутренние органы фараона.