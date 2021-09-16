Названа дата открытия столицы Таиланда для вакцинированных туристов

Так, глава ведомства уточнил, что к середине октября будет привито 70 процентов населения столицы королевства, — по его словам, этого достаточно для того, чтобы открыть город для туристов не по частям, а сразу целиком.

Ратчакитпракан пояснил, что это на две недели позже, чем планировалось изначально, однако так жители и гости города смогут чувствовать себя в безопасности.

Ранее в сентябре сообщалось, что с 1 октября власти Таиланда откроют для иностранных туристов несколько курортных регионов — среди них Паттайя, Хуахин и Чиангмай. При въезде туристы обязаны показать результаты ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в страну. Кроме того, путешественники должны сдать еще три теста во время пребывания в Таиланде.