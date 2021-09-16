У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже

Дошло даже до того, что соцсети блокируют темнокожих голландцев за появление в костюме Черного Пита, считая это проявлением расизма. Вдумайтесь: негра обвиняют в расизме за то, что он негр.

Нидерландское общество, не без гордости считающее себя самым либеральным в мире, конечно, не могло остаться в стороне от этих процессов. Вот уже десятилетия под каждое Рождество там обостряются споры вокруг появления возле их Деда Мороза (Синтерклааса) его темнокожих помощников, называемых Черными Питами (Zwarte Piet). Относя эту традицию к расизму, либералы все активнее и все агрессивнее требуют запретить ее. Консерваторы же, наоборот, защищают обычай. В итоге редкий праздник сейчас обходится без стычек между первыми и вторыми.

Однако "культурные войны" — явление отнюдь не только американское. Британский профессор Бобби Даффи, возглавляющий Институт политики Королевского колледжа в Лондоне, провел недавно исследование, на основании которого пришел к выводу о том, что экспорт данного феномена из США в Европу уже состоялся. В частности, он указывает на показательный факт: в 2015 году мейнстримные СМИ посвятили 21 статью "культурным войнам" в Британии, а в 2020-м им были посвящены 534 публикации. Тенденция набирает обороты.

Состоявшийся на прошлой неделе варварский демонтаж грандиозной статуи лидера конфедератов генерала Ли, украшавшей Ричмонд с 1890 года, невольно вызвал сравнения с разрушением талибами древних Бамианских статуй Будды. Двадцать лет назад весь мир гневно осудил "уничтожение истории". Сейчас демократическое сообщество молча взирает на события в Америке — осуждать действия сторонников BLM в либеральной среде не принято.

Мы все помним, как год назад борьба с прошлым достигла апогея в Соединенных Штатах, где активисты движения Black Lives Matter (BLM) начали сбрасывать один исторический памятник за другим, не щадя даже монументы в честь отмены рабства. И хотя желаемые результаты президентских выборов несколько успокоили радикальных сторонников демократов, снизив накал страстей, американское общество и сейчас раздирают споры по поводу судьбы того или иного памятника.

Обострение "культурной войны" на Западе привело к тому, что с подачи музея Амстердама (того самого, где сейчас находится золотая карета короля) началась кампания по отказу от термина "Золотой век Нидерландов", а также переименование картин с "расистскими" подписями и целых галерей, содержащих имена работорговцев. Попала в эти жернова и королевская карета, ставшая одним из символов голландского колониализма.

Дело в том, что на ее левой двери содержится красочное панно "Поклонение колоний", на которой темнокожие верноподданные на коленях преподносят дары белой госпоже, символизирующей Голландию. Взамен белые господа даруют полуголым туземцам Библию.

В принципе, из песни слов не выбросишь: был и период величия колониальной державы (тот самый век, который теперь запрещено называть Золотым), была и работорговля. А на королевской карете просто запечатлены моменты истории государства, которые также не вымарать с исторического произведения искусства без ущерба для него. Когда только появились первые споры по поводу панно, карету решено было поместить на реставрацию. Поскольку отсутствие этого символа королевской власти на Дне принца вызвало бурю негативных эмоций у сторонников голландской монархии, им было обещано, что после дорогих (1,2 миллиона евро) реставрационных работ в сентябре 2021 года карета вернется на свой привычный маршрут.

Однако в прошлом году, в разгар BLM-протестов, прокатившихся и по Нидерландам, венценосная чета с траурными лицами вынуждена была сообщить о том, что золотая карета пока будет находиться в музее, а ее судьбу определят позже. Виллем-Александр оказался в сложной ситуации: с одной стороны, либералы собирают подписи под петициями, требующими оставить карету в музее, с другой — консерваторы, чье мнение король не может игнорировать, требуют немедленно вернуть символ на традиционный маршрут Дня принца, заявляя, что иной сценарий будет означать "капитуляцию перед экстремистами".