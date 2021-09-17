В Саудовской Аравии нашли древнейшие в мире изваяния животных

По данным последнего исследования, они появились 7-8 тысяч лет назад, что делает их древнейшими скульптурами животных среди известных науке. Они намного старше Стоунхенджа (4,5-5 тыс. лет) и пирамид Гизы (4,5 тыс. лет).

В основе прежней оценки лежало сходство статуй верблюдов с подобными изображениями в знаменитом городе Петра в Иордании.

Датирование каменных изваяний — задача большой сложности. В отличие от наскальной живописи, они не содержат органических остатков, возраст которых достаточно просто определить.

Исследователи из Университета короля Сауда, немецкого Института имени Макса Планка и Национального центра научных исследований Франции использовали целый набор методов: анализ следов инструментов, моделирование процессов выветривания и эрозии, портативную рентгенофлуоресцентную спектрометрию для измерения плотности минерального налета и датирование по люминесценции отколовшихся фрагментов.

Кроме того, археологи провели раскопки вблизи памятника и обнаружили каменные орудия труда и кости животных, которые удалось датировать радиоуглеродным методом.

Результаты их работы опубликованы в американском академическом журнале Journal of Archaeological Science.

“Теперь мы можем связать Стоянку верблюдов с доисторическим периодом, когда скотоводческое население Северной Аравии создавало наскальные рисунки и строило большие каменные сооружения, называемые мустатилами. Таким образом, Стоянка верблюдов является частью более широкой схемы взаимодействия групп людей, которые собирались вместе в символических местах, чтобы создавать памятники”, — пишут авторы исследования.

Комплекс, известный как Стоянка верблюдов, включает в себя 21 натуралистическое изображение разных животных, в том числе три гигантские статуи верблюдов, вытесанных из горных отрогов.