Глава Союза отелей и ресторанов Эстонии о проверках полиции: казалось, что проходит операция по поимке опасных преступников

Мне очень досадно за то, каким образом в местах общественного питания позавчера прошел рейд полиции и Департамента здоровья. Я согласна с тем, чтобы соответствующие органы проводили необходимые проверки, но мы просим делать это так, чтобы не вредить нашей деятельности и не ухудшать качество нашего обслуживания. Я убеждена, что компании сотрудничают в этом вопросе, и нет необходимости защищать кого-то с оружием в руках или охранять. Мы не преступники, мы сектор гостеприимства, который наилучшим образом заботится о благополучии своих посетителей.

Помимо COVID-19, нам устраивали и другие проверки — инспекция труда, Департамент здоровья, языковая инспекция. Вопрос в том, как это делается. Такая демонстрация силы, когда чиновников, входящих в ресторан, сопровождают вооруженные полицейские в форме, определенно неуместна, скорее создается впечатление, что идет серьезный рейд, в котором ловят опасных преступников.

Что чувствует официант или посетитель, когда такая ситуация разворачивается у них на глазах? Если целью такого поведения было запугать клиентов и персонал ресторанов, то да — это сработало. Удалось оставить довольно неприятное впечатление от посещения ресторана. К сожалению, такое запугивание может привести к уменьшению числа клиентов в нашем бизнесе.

Наша работа заключается в заботе о людях: предоставить хорошую еду и напитки, организовать приятное обслуживание, подарить эмоции, благодаря которым клиенты потом снова к нам вернутся. Прошедшая же акция — это откат назад, это медвежья услуга всему нашему сектору, который уже второй год подряд серьезно страдает от ограничений, действующих из-за COVID-19.

Повторяю, Союз гостиниц и ресторанов Эстонии не против контрольных рейдов в заведениях общепита. У компаний, которые работают в соответствии с действующими правилами, нет повода для чрезмерного беспокойства, и, вероятно, подобные проверки дисциплинируют те фирмы, которые пока эти правила не соблюдают.

От имени Союза отелей и ресторанов Эстонии я подтверждаю, что мы сделаем все возможное, чтобы наша организация соблюдала государственные правила, а гости чувствовали себя безопасно в наших заведениях.