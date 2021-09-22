Эстонка к 30 годам объездила 80 стран. Как ей это удалось?

Эстонская путешественница Лийна Метскюла рассказала, как ей удалось к 30 годам посетить 80 стран, где ей больше всего понравилось и как экономит на поездках.

Когда ты поняла, что жить не можешь без путешествий? С чего всё началось?

Может быть, любовь к путешествиям заложена еще с рождения? Мои родители не любят путешествовать, поэтому мы никогда не ездили ни по Эстонии, ни за границу. Но почему-то я всем сердцем чувствовала, что хочу увидеть мир. Уже в первом классе я знала наизусть столицы большинства стран и так радовалась, когда папа начинал меня проверять, насколько хорошо я их выучила. Помню, однажды, когда мама укладывала меня спать, я сказала ей, что хотела бы, чтобы моя работа каким-нибудь образом была связана с путешествиями.

Переломный момент настал в 12 классе, когда после окончания гимназии я захотела на год уехать пожить за границу. Маме не понравилась эта идея и она мне предложила компромисс: они с папой оплачивают мне все расходы на путешествие куда угодно (конечно же, в пределах разумного), а я в ответ на это должна была сразу поступить в университет. Я согласилась.

Поскольку большинство моих друзей были сосредоточены на окончании гимназии, а не на путешествиях, я решила поехать одна. Между двумя школьными экзаменами я на три недели улетела в Мексику, посетив заодно Гватемалу и Сальвадор. Я даже не знаю, откуда взялась эта храбрость - наверное, я тогда еще не была так хорошо знакома с опасностями, подстерегающими нас на каждом шагу. В любом случае желание отправиться в путешествие было настолько большим, что я стала искать билеты и нашла вариант с Мексикой. С тех пор прошло более 12 лет.

Именно в той поездке я почувствовала вкус путешествий в одиночестве. Я поняла, как мне интересно открывать для себя неведомый доселе мир. Я заразилась какой-то бактерией путешествий, от которой, вероятно, не смогу никогда в полной мере избавиться.









Тебе сейчас 30 лет и ты уже побывала в 80 странах. Откуда деньги на путешествия?