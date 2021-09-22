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22.09.2021, 07:00

Эстонка к 30 годам объездила 80 стран. Как ей это удалось?

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В горах Грузии
В горах Грузии
Foto: erakogu
“Духовно мне близки Италия и Россия, в каждой из этих стран я побывала по семь раз. А вот в Индии я испытала культурный шок — туда пока возвращаться не хочу!”

Эстонская путешественница Лийна Метскюла рассказала, как ей удалось к 30 годам посетить 80 стран, где ей больше всего понравилось и как экономит на поездках.

Когда ты поняла, что жить не можешь без путешествий? С чего всё началось?

Может быть, любовь к путешествиям заложена еще с рождения? Мои родители не любят путешествовать, поэтому мы никогда не ездили ни по Эстонии, ни за границу. Но почему-то я всем сердцем чувствовала, что хочу увидеть мир. Уже в первом классе я знала наизусть столицы большинства стран и так радовалась, когда папа начинал меня проверять, насколько хорошо я их выучила. Помню, однажды, когда мама укладывала меня спать, я сказала ей, что хотела бы, чтобы моя работа каким-нибудь образом была связана с путешествиями.

Переломный момент настал в 12 классе, когда после окончания гимназии я захотела на год уехать пожить за границу. Маме не понравилась эта идея и она мне предложила компромисс: они с папой оплачивают мне все расходы на путешествие куда угодно (конечно же, в пределах разумного), а я в ответ на это должна была сразу поступить в университет. Я согласилась.

Поскольку большинство моих друзей были сосредоточены на окончании гимназии, а не на путешествиях, я решила поехать одна. Между двумя школьными экзаменами я на три недели улетела в Мексику, посетив заодно Гватемалу и Сальвадор. Я даже не знаю, откуда взялась эта храбрость - наверное, я тогда еще не была так хорошо знакома с опасностями, подстерегающими нас на каждом шагу. В любом случае желание отправиться в путешествие было настолько большим, что я стала искать билеты и нашла вариант с Мексикой. С тех пор прошло более 12 лет.

Именно в той поездке я почувствовала вкус путешествий в одиночестве. Я поняла, как мне интересно открывать для себя неведомый доселе мир. Я заразилась какой-то бактерией путешествий, от которой, вероятно, не смогу никогда в полной мере избавиться.


Пустыня Атакама

Тебе сейчас 30 лет и ты уже побывала в 80 странах. Откуда деньги на путешествия?

Сейчас много говорят об инвестировании, а одно из его золотых правил - как можно больше экономить и в то же время получать дополнительный доход. Это как раз то, что я делала с юности - и инвестировала все в путешествия. Мои родители оплатили совсем малую часть моих поездок (хотя они всегда были готовы протянуть мне руку помощи, большое спасибо им за это), и богатого мужа у меня тоже нет. Я сама работаю, коплю, экономно путешествую.


Например, если поискать пакетные туры в далекие страны, то зачастую они стоят 3000-4000 евро. Часто люди думают, что я в такие туры тоже езжу. Но нет, точно нет! Для таких поездок у меня нет достаточных средств. Обычно я ночую в хостелах, редко хожу по ресторанам (в хостелах есть кухни, где можно готовить самому), езжу на общественном транспорте, много хожу пешком, сувениры не покупаю. И всегда нахожу дешевые авиабилеты.

Королевство Тонга

Путешествиям очень способствуют поездки на длительные периоды. Например, семь месяцев в Южной Америке, четыре месяца в Центральной Америке, пять месяцев в Испании. Путешествовать из этих мест в близлежащие страны выходит намного дешевле, чем если постоянно летать из Эстонии.

Так что да, 30 лет и 80 стран. Если быть точной, то 80 стран я посетила к 28 годам. Во время пандемии коронавируса в новые государства я не ездили. Я смеюсь, говоря, что коронавирусный период стал для меня простоем.

Что ты ищешь в путешествиях?

Мир настолько велик, обширен и интересен, что открывать его - сплошное удовольствие. Путешествие делает вас скромным, потому что понимаешь, насколько крошечную часть мира ты представляешь.


Я очень ценю образование, но именно путешествия расширили мой кругозор. Я узнала о вещах, о которых в школе особо не говорили. Я познакомилась с интересными людьми, разговаривала с ними обо всем на свете, делала то, о чем бы никогда не осмелилась бы и подумать.

Плюс путешествия в одиночку еще и в том, что с местными жителями намного легче найти общий язык.

Я люблю во время путешествий просто шастать где-то, болтаться то там, то здесь. Плюс путешествий в одиночку еще и в том, что с местными жителями намного легче найти общий язык. Так и открывается понемногу картина жизни в другой стране.

Я могу с уверенностью сказать, что путешествия и познание мира сделали меня лучше.

Армения

Какие страны понравились тебе больше всего? Есть ли страны, в которые ты не хочешь возвращаться?

Вообще у меня есть принцип: если я уже где-то была, то вряд ли еще раз туда поеду. Мир такой большой - зачем ездить в одно и то же место? Но, конечно же, я сделала исключение из правил, и за прошедшие годы я у меня появился список стран, в которых я все же неоднократно бывала и куда всегда буду рада вернуться. Духовно мне близки Италия и Россия, в каждой из этих стран я побывала по семь раз. Но Мексика и Бразилия (особенно Рио-де-Жанейро), где я дважды была, тоже забрали кусочек моего сердца.


Первой азиатской страной, которую я посетила, была Индия. Это был единственный раз в моей жизни, когда я ощутила культурный шок!

Первой азиатской страной, которую я посетила, была Индия. Это был единственный раз в моей жизни, когда я ощутила культурный шок! Пугающий опыт - тем более, что я всегда ко всему отношусь очень серьезно и хочу, чтобы всем людям в мире было хорошо. Ужасно было видеть всю эту бедность и те условия, в которых живут местные жители. Конечно, всё это есть и в других странах, но в Индии, как мне кажется, это за гранью. Прошло десять лет с тех пор, как я съездила в Индию, и я всегда говорю, что не хочу туда возвращаться. Хотя в последнее время я стала ловить себя на мысли, что, может быть, когда-нибудь я могла бы еще раз туда съездить.

Полет над Большой голубой дырой, Белиз

Как события последних 1,5 лет повлияли на тебя? Путешествия были поставлены на паузу?


В самом начале было не так сложно. Незадолго до введения чрезвычайной ситуации и закрытия границ я отдохнула на Тенерифе и успела вовремя вернуться. А за несколько месяцев до этого посетила Вьетнам и Лаос.
Но чем больше я сидела дома, тем больше меня захватывало беспокойство. Я верила и надеялась, что коронавирус скоро исчезнет. Но, к сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. За эти полтора года я побывала только в Латвии и на Аландских островах. Правда, я несколько раз думала куда-нибудь полететь, но каждый раз дальше мыслей и идей ничего не продвигалось. Береженого Бог бережет.

Зато я написала свою третью книгу о путешествиях "Jälle maailma peal ripakil", которая, безусловно, облегчила мою тоску по путешествиям. Насколько я слышала, эта книжка помогла другим безопасно и комфортно "путешествовать", не выходя из дома.

Несколько советов путешественникам

1. Будьте гибким. Покупая авиабилеты, я обычно "играю" с расписанием рейсов и смотрю, в какие дни лететь дешевле. Если вам все равно, вылетаете ли вы в субботу или во вторник, возможно, вы сможете найти гораздо более выгодные предложения. То же самое и со временем - рейсы ранним утром и поздним вечером обычно дешевле.

2. Попробуйте альтернативные маршруты. Если вы хотите полететь в Италию и попутешествовать там по самым красивым местам, посмотрите и сравните, сколько стоят перелеты в разные города. Кроме того, вы можете "поиграть" с отправными точками поездки, потому что, может быть, дешевле полететь, например, из Латвии или Финляндии (если коронавирусные правила позволяют вам въезжать в эти страны на данный момент). В этом случае не забудьте учесть стоимость поездки в транзитную страну - и только тогда вы сможете оценить, дешевле ли этот вариант или нет.

3. Выбирайте рейсы в небольшие аэропорты. Многие авиакомпании используют небольшие аэропорты, поскольку там взимают более разумные сборы. Поэтому зачастую билеты в такие аэропорты значительно дешевле. Однако сразу бронировать рейс не стоит - сначала следует узнать, как далеко находится аэропорт от города, в который вы хотите отправиться, и сколько стоит билет на общественный транспорт.

4. Путешествуйте вне сезона. Лето - пора отпусков, цены и на авиабилеты, и на проживание в Европе намного выше. По возможности лучше путешествовать осенью или весной. А летом можно найти более дешевые билеты в южное полушарие, где в это время зима.

5. Путешествуйте с небольшим багажом. Многие авиакомпании взимают отдельную плату за сдаваемый багаж, поэтому имеет смысл путешествовать с ручной кладью.

6. Забронируйте жилье заранее. Я знаю, что многим нравится спонтанность поиска жилья, но 90% случаях я бронировала себе хостел как минимум за день до поездки. Например, Booking.com периодически предлагает довольно приличные скидки, можно забронировать отель по хорошей цене. Но я бы советовала проверять цены и на официальных сайтах отелей, где иногда можно найти более выгодные предложения, чем в международных системах бронирования.

7. Не забывайте про Airbnb. Я заметила, что в некоторых городах аренда жилья через Airbnb обходится намного дороже, чем проживание в дешевом отеле. Но через этот сайт можно найти очень интересные варианты проживания.

8. Готовьте еду самостоятельно. Во время короткой поездки вы, вероятно, сможете позволить себе чаще посещать местные рестораны и кафе. Но если вы путешествуете более длительный период, ежедневные обеды в ресторане плохо скажутся на вашем бюджете. Так что выбирайте жилье с кухней, чтобы вы могли готовить себе еду.

9. Пользуйтесь общественным транспортом и больше гуляйте. Очень удобно сесть в такси и доехать до отеля после долгого перелета. Однако поездка на такси из аэропорта в город обычно довольно дорогая. Если есть возможность, рекомендую пользоваться общественным транспортом, по крайней мере, в большинстве европейских городов существует довольно хорошее сообщение между аэропортом и центром. Исследуйте город пешком - так вы сможете больше увидеть, лучше сориентироваться и сэкономить.

10. Отслеживайте свои расходы. Если денег не так много, составьте бюджет на поездку. Лучше всего установить определенный лимит на каждый день - так проще будет контролировать свои финансы.

11. Покупайте сувениры подальше от основных достопримечательностей. Даже в километре от Эйфелевой башни или Храма Святого Семейства цена на магниты и кружки может быть в несколько раз ниже.

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