Эстонка к 30 годам объездила 80 стран. Как ей это удалось?

Эстонская путешественница Лийна Метскюла рассказала, как ей удалось к 30 годам посетить 80 стран, где ей больше всего понравилось и как экономит на поездках.
Когда ты поняла, что жить не можешь без путешествий? С чего всё началось?
Может быть, любовь к путешествиям заложена еще с рождения? Мои родители не любят путешествовать, поэтому мы никогда не ездили ни по Эстонии, ни за границу. Но почему-то я всем сердцем чувствовала, что хочу увидеть мир. Уже в первом классе я знала наизусть столицы большинства стран и так радовалась, когда папа начинал меня проверять, насколько хорошо я их выучила. Помню, однажды, когда мама укладывала меня спать, я сказала ей, что хотела бы, чтобы моя работа каким-нибудь образом была связана с путешествиями.
Переломный момент настал в 12 классе, когда после окончания гимназии я захотела на год уехать пожить за границу. Маме не понравилась эта идея и она мне предложила компромисс: они с папой оплачивают мне все расходы на путешествие куда угодно (конечно же, в пределах разумного), а я в ответ на это должна была сразу поступить в университет. Я согласилась.
Поскольку большинство моих друзей были сосредоточены на окончании гимназии, а не на путешествиях, я решила поехать одна. Между двумя школьными экзаменами я на три недели улетела в Мексику, посетив заодно Гватемалу и Сальвадор. Я даже не знаю, откуда взялась эта храбрость - наверное, я тогда еще не была так хорошо знакома с опасностями, подстерегающими нас на каждом шагу. В любом случае желание отправиться в путешествие было настолько большим, что я стала искать билеты и нашла вариант с Мексикой. С тех пор прошло более 12 лет.
Именно в той поездке я почувствовала вкус путешествий в одиночестве. Я поняла, как мне интересно открывать для себя неведомый доселе мир. Я заразилась какой-то бактерией путешествий, от которой, вероятно, не смогу никогда в полной мере избавиться.
Тебе сейчас 30 лет и ты уже побывала в 80 странах. Откуда деньги на путешествия?
Сейчас много говорят об инвестировании, а одно из его золотых правил - как можно больше экономить и в то же время получать дополнительный доход. Это как раз то, что я делала с юности - и инвестировала все в путешествия. Мои родители оплатили совсем малую часть моих поездок (хотя они всегда были готовы протянуть мне руку помощи, большое спасибо им за это), и богатого мужа у меня тоже нет. Я сама работаю, коплю, экономно путешествую.
Например, если поискать пакетные туры в далекие страны, то зачастую они стоят 3000-4000 евро. Часто люди думают, что я в такие туры тоже езжу. Но нет, точно нет! Для таких поездок у меня нет достаточных средств. Обычно я ночую в хостелах, редко хожу по ресторанам (в хостелах есть кухни, где можно готовить самому), езжу на общественном транспорте, много хожу пешком, сувениры не покупаю. И всегда нахожу дешевые авиабилеты.
Путешествиям очень способствуют поездки на длительные периоды. Например, семь месяцев в Южной Америке, четыре месяца в Центральной Америке, пять месяцев в Испании. Путешествовать из этих мест в близлежащие страны выходит намного дешевле, чем если постоянно летать из Эстонии.
Так что да, 30 лет и 80 стран. Если быть точной, то 80 стран я посетила к 28 годам. Во время пандемии коронавируса в новые государства я не ездили. Я смеюсь, говоря, что коронавирусный период стал для меня простоем.
Что ты ищешь в путешествиях?
Мир настолько велик, обширен и интересен, что открывать его - сплошное удовольствие. Путешествие делает вас скромным, потому что понимаешь, насколько крошечную часть мира ты представляешь.
Я очень ценю образование, но именно путешествия расширили мой кругозор. Я узнала о вещах, о которых в школе особо не говорили. Я познакомилась с интересными людьми, разговаривала с ними обо всем на свете, делала то, о чем бы никогда не осмелилась бы и подумать.
Я люблю во время путешествий просто шастать где-то, болтаться то там, то здесь. Плюс путешествий в одиночку еще и в том, что с местными жителями намного легче найти общий язык. Так и открывается понемногу картина жизни в другой стране.
Я могу с уверенностью сказать, что путешествия и познание мира сделали меня лучше.
Какие страны понравились тебе больше всего? Есть ли страны, в которые ты не хочешь возвращаться?
Вообще у меня есть принцип: если я уже где-то была, то вряд ли еще раз туда поеду. Мир такой большой - зачем ездить в одно и то же место? Но, конечно же, я сделала исключение из правил, и за прошедшие годы я у меня появился список стран, в которых я все же неоднократно бывала и куда всегда буду рада вернуться. Духовно мне близки Италия и Россия, в каждой из этих стран я побывала по семь раз. Но Мексика и Бразилия (особенно Рио-де-Жанейро), где я дважды была, тоже забрали кусочек моего сердца.
Первой азиатской страной, которую я посетила, была Индия. Это был единственный раз в моей жизни, когда я ощутила культурный шок! Пугающий опыт - тем более, что я всегда ко всему отношусь очень серьезно и хочу, чтобы всем людям в мире было хорошо. Ужасно было видеть всю эту бедность и те условия, в которых живут местные жители. Конечно, всё это есть и в других странах, но в Индии, как мне кажется, это за гранью. Прошло десять лет с тех пор, как я съездила в Индию, и я всегда говорю, что не хочу туда возвращаться. Хотя в последнее время я стала ловить себя на мысли, что, может быть, когда-нибудь я могла бы еще раз туда съездить.
Как события последних 1,5 лет повлияли на тебя? Путешествия были поставлены на паузу?
В самом начале было не так сложно. Незадолго до введения чрезвычайной ситуации и закрытия границ я отдохнула на Тенерифе и успела вовремя вернуться. А за несколько месяцев до этого посетила Вьетнам и Лаос.
Но чем больше я сидела дома, тем больше меня захватывало беспокойство. Я верила и надеялась, что коронавирус скоро исчезнет. Но, к сожалению, моим мечтам не суждено было сбыться. За эти полтора года я побывала только в Латвии и на Аландских островах. Правда, я несколько раз думала куда-нибудь полететь, но каждый раз дальше мыслей и идей ничего не продвигалось. Береженого Бог бережет.
Зато я написала свою третью книгу о путешествиях "Jälle maailma peal ripakil", которая, безусловно, облегчила мою тоску по путешествиям. Насколько я слышала, эта книжка помогла другим безопасно и комфортно "путешествовать", не выходя из дома.