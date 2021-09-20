С 20 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 4 стран Европы(24)
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 20 по 26 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 14,58 ↑), Венгрия (34,58 ↑), Чехия (40,87 ↑) и Андорра (66,65 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Словакия (100,92 ↑), Италия (127,71 ↓), Румыния (130,38 ↑), Мальта (130,6 ↓), Дания (133,72 ↓), Финляндия (136,55 ↓), Испания (143,59 ↓), Швеция (147,07 ↑), Люксембург (153,33 ↓), Исландия (157,63 ↓), Германия (175,61 ↑), Сан-Марино (194,47 ↑), Португалия (194,48 ↓) и Нидерланды (197,79 ↓).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также должны на основании сертификата о перенесенном заболевании быть освобождены переболевшие COVID-19, причем с момента подтверждающего диагноз теста или подтверждения диагноза прошло не более 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Монако (236,98 ↑), Бельгия (237,61 ↓), Франция (241,51 ↑), Латвия (255,49 ↑), Хорватия (264,95 ↑), Австрия (282,38 ↑), Болгария (283,0 ↓), Лихтенштейн (301,96 ↑), Кипр (315,09 ↓), Греция (315,73 ↓), Норвегия (355,84 ↑), Литва (394,76 ↑), Ирландия (405,46 ↓), Швейцария (430,38 ↓), Словения (508,38 ↓) и Великобритания (727,08 ↑).
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Тайваня, Уругвая и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.