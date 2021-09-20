С 20 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно лишь из 4 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 20 по 26 сентября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся: Польша (уровень заболеваемости — 14,58 ↑), Венгрия (34,58 ↑), Чехия (40,87 ↑) и Андорра (66,65 ↓). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Словакия (100,92 ↑), Италия (127,71 ↓), Румыния (130,38 ↑), Мальта (130,6 ↓), Дания (133,72 ↓), Финляндия (136,55 ↓), Испания (143,59 ↓), Швеция (147,07 ↑), Люксембург (153,33 ↓), Исландия (157,63 ↓), Германия (175,61 ↑), Сан-Марино (194,47 ↑), Португалия (194,48 ↓) и Нидерланды (197,79 ↓).