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20.09.2021, 08:00

ВИДЕО | В Турции нашли одну из самых древних в мире мозаик

 
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Археологи обнаружили в центральной Турции мозаику возрастом 3500 лет, которая оказалась одной из старейших в мире.

Мозаика размером 3 на 7 метров состоит из 3147 камней и была найдена на кургане Ушаклы, расположенном в районе Соргун провинции Йозгат, где в 2008 году были начаты исследования поверхности, а в 2012 году — раскопки, говорится в публикации, сообщает Gazeta.ru.

“Благодаря научным исследованиям было установлено, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Ее форма также подтверждает это, поскольку она выполнена в довольно примитивном стиле. Мы планируем повысить ценность туристического сектора за счет этого открытия”, — заявил директор по культуре и туризму провинции Хусейн Чифтчи.

Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета уверен, что мозаика была создана в 1500 годы до н.э. По его словам, она является старейшей из найденных. «Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше», - пояснил исследователь.

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