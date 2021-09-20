ВИДЕО | В Турции нашли одну из самых древних в мире мозаик

Мозаика размером 3 на 7 метров состоит из 3147 камней и была найдена на кургане Ушаклы, расположенном в районе Соргун провинции Йозгат, где в 2008 году были начаты исследования поверхности, а в 2012 году — раскопки, говорится в публикации, сообщает Gazeta.ru.

“Благодаря научным исследованиям было установлено, что найденная мозаика является первой в мировой истории. Ее форма также подтверждает это, поскольку она выполнена в довольно примитивном стиле. Мы планируем повысить ценность туристического сектора за счет этого открытия”, — заявил директор по культуре и туризму провинции Хусейн Чифтчи.

Археолог Анаклето Д'агостино из Пизанского университета уверен, что мозаика была создана в 1500 годы до н.э. По его словам, она является старейшей из найденных. «Мы знаем, что похожие мозаики есть в Греции, но считаем, что эта старше», - пояснил исследователь.