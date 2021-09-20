ФОТО | Апокалипсис на Канарах: на острове Пальма началась эвакуация местных жителей и туристов

Сообщается, что лава от вулканов подошла к домам и заблокировала дороги на острове Пальма.

Извержение происходит в ненаселенном регионе острова. О пострадавших не сообщается. Вблизи ряда населенных пунктов зафиксированы пожары, связанные с извержением. Местные власти призвали жителей сохранять спокойствие и начали эвакуацию маломобильных групп населения. По данным газеты Diario de Canarias, уже эвакуированы около 300 жителей. По словам властей, 10 тысяч человек еще предстоит спасти. Всего на острове Пальма проживает приблизительно 83 тысяч человек.

Началу извержения вулкана предшествовала серия небольших землетрясений. За несколько дней на острове было зафиксировано около 6600 мелких и средних толчков. Магнитуда самого сильного землетрясения составила 4,2. В последний раз извержение вулкана на острове Пальма произошло в 1971 году.

🔥 eruption of the volcano on the island of La Palma in the Canary Islands very close to a group of houses 🔥 @lapalma #lapalma pic.twitter.com/cIrwNcyqNi — @ezequieleg968 (@ezequieleg968) September 19, 2021

📹 #Vídeo | Imágenes de la colada de lava en La Palma. El presidente del @CabLaPalma, Mariano Hdez Zapata, confirma que se trata de la carretera de Tacande.#VigilanciaLaPalma pic.twitter.com/dikhiCt8XL — Canarias Radio (@laautonomica) September 19, 2021

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw — INVOLCAN (@involcan) September 19, 2021