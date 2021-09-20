“Захотел совместить полезное с приятным — взял ноутбук и отправился в лес”: в Финляндии появились необычные пункты для удаленной работы

Пункты размещены в лесопарках города Лахти и находятся в свободном пользовании горожан, пишет портал "Pro Helsinki".

Пункты изготовлены из финской ели и имеют наряду с рабочей поверхностью крючок для сумки или рюкзака и углубление для бутылки. Необычные места "отдыха и работы" открыты до конца сентября.