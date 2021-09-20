В Аэропорту Хельсинки теперь используют покрытие, которое уничтожает вирусы и бактерии

Покрытие распыляется на поверхности стоек регистрации пассажиров, машин, выходов на посадку и туалетов. Оно сохраняется в течение продолжительного времени, даже если предмет протирается несколько раз в день. “Мы постоянно следим за новыми методами и продукцией, которые позволяют обеспечить высокий уровень гигиены в нашем аэропорту. Основанное на нанотехнологии покрытие наносится распылением на контактные поверхности и мебель, что облегчает обеспечение их чистоты. Покрытие уничтожает патогены с помощью света и воздуха”, — рассказывает Сами Кийскинен, вице-президент Finavia и руководитель программы по развитию Аэропорта Хельсинки.

Решение Nanoksi испытывалось в аэропорту с раннего лета, и благодаря хорошим результатам компания Finavia решила начать его использовать в сентябре 2021 года. “В условиях аэропорта очень важно, чтобы выбранные поверхностные материалы были надежными, просто чистящимися и устойчивыми к грязи. Возможности по эффективной чистке учитываются уже на стадии проектирования терминала. Именно это является одной из причин того, почему в аэропорту так много поверхностей из стекла и металла — поддерживать их чистоту значительно легче”, — отмечает Кийскинен.

В рамках различных опросов по международным аэропортам Аэропорт Хельсинки уже более 20 лет стабильно получает от пассажиров хорошие оценки относительно чистоты. Представляющий аэропорты Международный совет аэропортов (Airports Council International) отметил усилия и активную деятельность Finavia в Аэропорту Хельсинки, направленные на предотвращение распространения COVID-19. В глазах международных пассажиров высокий уровень гигиены является важным фактором, который может значительно повлиять на выбор аэропорта для пересадки во время путешествия.