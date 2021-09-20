В Fotografiska открывается фотовыставка детских работ на тему окружающей среды

Дети собирали мусор на берегу, в море и океане, а также использовали хранящиеся дома пластиковые отходы. Из своих находок они сформировали визуально интересные коллажи и скульптуры, которые были сфотографированы при помощи опытных фотографов. Хотя во время работы исходные материалы превратились в красивые произведения искусства, творческий процесс позволил детям иначе взглянуть на свои привычки. Участие в этом проекте повысило их осведомленность о важности пластиковых отходов и возникновении загрязнения.

Исполнительный директор детской и юношеской творческой лаборатории VIVITA Мари-Лийз Линд отмечает, что целью их деятельности является вовлечение детей в проекты, в которых дети размышляют о том, как одно небольшое решение или поступок может иметь большое влияние. “Чистая окружающая среда и осознанное потребление — это та тема, которая красной нитью проходит сквозь все творчество нашей студии на протяжении ее существования. Поэтому показалось логичным и близким к сердцу связать данную выставку со Всемирным днем чистоты”, — размышляет Линд, по словам которой в других уголках Эстонии, Японии и США будут открыты выставки с этой же серией работ. В общем и целом в течение осени выставки будут открыты на Филиппинских островах, В Новой Зеландии, в Сингапуре и Литве.

Руководитель команды Всемирного дня чистоты в Эстонии Элике Савиорг подтверждает, что одним из ключей к решению проблемы отходов является разумное потребление. Еще важнее повышение воспитание осознанности, особенно среди подрастающего поколения. “Интерес к окружающей среде и ее благополучию должен быть у людей с младых ногтей. Чем с более раннего возраста человек будет задумываться о том, как его потребительские привычки влияют на окружающую среду, тем выше вероятность, что количество мусора и его попадание в природу в будущем сократится”, — надеется Савиорг.