Таллиннский аэропорт отмечает свое 85-летие

По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, за долгую историю на долю аэропорта выпало немало испытаний, но несмотря ни на что, он всегда восстанавливался и еще увереннее вдвигался вперед. “За эти 85 лет нам пришлось пережить войну, советский режим и экономический спад, но также полеты из нашего аэропорта в Европу и многие другие места назначения, нацеленные на будущее работы по строительству и развитию и расцвет гражданской авиации. За это время через аэропорт прошло более 49 миллионов пассажиров, каждый из которых важен и уникален для нас. Мы очень рады быть тем местом, из которого люди отправляются на поиски новых приключений, и местом, в котором близкие встречают тех, кто возвращается домой”.