Таллиннский аэропорт отмечает свое 85-летие
По словам председателя правления AS Tallinna Lennujaam Рийво Тувике, за долгую историю на долю аэропорта выпало немало испытаний, но несмотря ни на что, он всегда восстанавливался и еще увереннее вдвигался вперед. “За эти 85 лет нам пришлось пережить войну, советский режим и экономический спад, но также полеты из нашего аэропорта в Европу и многие другие места назначения, нацеленные на будущее работы по строительству и развитию и расцвет гражданской авиации. За это время через аэропорт прошло более 49 миллионов пассажиров, каждый из которых важен и уникален для нас. Мы очень рады быть тем местом, из которого люди отправляются на поиски новых приключений, и местом, в котором близкие встречают тех, кто возвращается домой”.
“Я хочу поблагодарить всех сотрудников аэропорта и партнеров, которые в этот сложный период делали все от себя зависящее, чтобы удерживать на высоте уровень обслуживания в аэропорту и предлагать сервис, благодаря которому наш аэропорт считается самым домашним в мире. Не меньшую благодарность заслужили и наши пассажиры, выбравшие именно Таллиннский аэропорт начальным или конечным пунктом своих путешествий. Спасибо всем тем, кто делает аэропорт аэропортом”, — добавил Тувике.
Таллиннский аэропорт — это крупнейший аэропорт, принадлежащий Эстонскому государству и получивший известность как самый домашний аэропорт в мире, он также не раз признавался одним из аэропортов с лучшим обслуживанием в Европе. Помимо Таллиннского аэропорта, компания оперирует еще 6 региональными аэродромами в Эстонии.
Источник: Таллиннский аэропорт