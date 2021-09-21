ФОТО | Невероятно! По венецианскому каналу проплыла гигантская скрипка

На прошедших выходных в Венеции можно было увидеть нечто очень необычное: по знаменитому Гранд-каналу проплыла 12-метровая скрипка, на которой выступали музыканты, исполняя печально известное произведение Антонио Вивальди “Времена года”.

Эта необычная лодка — точная копия настоящей скрипки. Она была изготовлена из примерно тысячи различных пород дерева, а внутри мастера спрятали мощный двигатель. По словам производителей гигантской скрипки, сделать инструмент водонепроницаемым было очень сложной задачей. Название лодки имеет отсылку к Ноеву ковчегу, который нес послание надежды после шторма. В этом случае, скрипка должна продвигать искусство, культуру и музыку.

Главный автор этой гигантской лодки-скрипки — местный венецианский художник Ливио Де Марчи, которому во время прошлогодней изоляции пришла в голову идея проведения подобного мероприятия. И вот спустя год идея реализовалась. “Скрипка знаменует собой открытие Венеции для мира”, — сказал Де Марчи на церемонии открытия.