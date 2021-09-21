США с ноября начнут пускать полностью вакцинированных иностранцев

Иностранцы, желающие попасть в США, с ноября 2021 года при въезде должны будут представить доказательства того, что они прошли полный курс вакцинации, сообщает газета The New York Times со ссылкой на координатора Белого дома по борьбе с COVID-19 Джеффа Зиентса.

Помимо документов о вакцинации, они также должны иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за три дня до приезда в США.

В то же время американские граждане, которые не делали прививку от COVID-19, для въезда в Соединенные Штаты должны будут сделать тест на вирус за день до поездки, а по прибытии пройти повторное тестирование, уточнили в Белом доме.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) вскоре дадут указания авиакомпаниям спрашивать номера телефонов и адреса электронной почты у американских пассажиров. Когда они приедут, власти свяжутся с ними, чтобы расспросить, есть ли у них симптомы коронавируса.

Зиентс не уточнил, можно ли будет въехать в США человеку, который привит вакцинами, не одобренными для использования в Штатах.