США решили вернуть в Ирак сокровища, украденные в ходе военных конфликтов(9)
23 сентября 2021 года ЮНЕСКО отметит значительную победу в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, когда в ходе официальной церемонии властями США будет передано музейным сотрудникам Ирака одно из старейших литературных произведений в истории - “Табличка Гильгамеша”. В дополнение к этому исключительному мероприятию в июле правительство США содействовало добровольной репатриации в Ирак 17000 артефактов, которые, как было установлено, были разграблены в последние десятилетия.
Считается, что “Табличка Гильгамеша”, также известная как “Табличка снов Гильгамеша”, была украдена из музея в Ираке после конфликта в этой стране в 1991 году. В 2007 году она была незаконно представлена на рынке искусства США, а в 2019 году табличка была конфискована Министерством юстиции США.
Реституция этого ценного артефакта является кульминацией десятилетий сотрудничества между Соединенными Штатами и Ираком, которые подписали Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, предоставляющую странам правовую и практическую основу для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и обеспечения возвращения изъятых предметов на их законное место.
Возвращение таблички Гильгамеша также символизирует более широкую международную мобилизацию как стран, так и организаций, таких как ЮНЕСКО, на предотвращение и пресечение незаконной торговли древними артефактами.
“Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти здесь, в Соединенных Штатах, и в Ираке позволяют иракскому народу восстановить связь со страницей в своей истории”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая выступит на церемонии в Вашингтоне.
“Эта исключительная реституция является крупной победой над теми, кто наносит ущерб наследию, а затем использует его для финансирования насилия и терроризма”, — добавила г-жа Азуле.
Одним из основных источников финансирования террористических групп и других организованных преступных организаций по-прежнему являются хищение и незаконный оборот древних артефактов.
“Соединенные Штаты высоко ценят культурное наследие Ирака. На протяжении почти 20 лет мы работаем с иракскими коллегами и американскими академическими и некоммерческими учреждениями в целях защиты, сохранения и уважения богатого культурного наследия Ирака”, — заявила г-жа Стейси Уайт, исполняющая обязанности первого заместителя помощника секретаря по вопросам образования и культуры, Государственный департамент США, которая также выступит на церемонии.
По данным Интерпола, за последнее десятилетие во всем мире произошло значительное увеличение масштабов разрушения культурного наследия в результате вооруженных конфликтов.
В последние годы власти Соединенных Штатов, которые являются одной из ключевых заинтересованных сторон и на долю которых приходится, по оценкам, 44% мирового рынка произведений искусства, добились значительного прогресса. Только в 2021 году Управление США по борьбе с незаконным оборотом предметов древности, опираясь на усовершенствованную законодательную базу и помощь ключевых культурных учреждений, содействовало возвращению ценных объектов жителям Пакистана, Камбоджи, Таиланда, Непала и Шри-Ланки.
Сделанная из глины табличка Гильгамеша содержит надписи на шумерском языке цивилизации древней Месопотамии. В ней представлены отрывки шумерского стихотворения из “Эпоса о Гильгамеше”, которые составляют части эпических историй, отраженных в Ветхом Завете, что делает его одним из старейших известных религиозных текстов в мире.
В последние месяцы ЮНЕСКО оказывает поддержку Национальному музею Ирака в его усилиях по проведению инвентаризации и исследовательской работы в целях содействия сохранению и популяризации бесценной коллекции музея.