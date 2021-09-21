США решили вернуть в Ирак сокровища, украденные в ходе военных конфликтов

23 сентября 2021 года ЮНЕСКО отметит значительную победу в борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей, когда в ходе официальной церемонии властями США будет передано музейным сотрудникам Ирака одно из старейших литературных произведений в истории - “Табличка Гильгамеша”. В дополнение к этому исключительному мероприятию в июле правительство США содействовало добровольной репатриации в Ирак 17000 артефактов, которые, как было установлено, были разграблены в последние десятилетия.

Считается, что “Табличка Гильгамеша”, также известная как “Табличка снов Гильгамеша”, была украдена из музея в Ираке после конфликта в этой стране в 1991 году. В 2007 году она была незаконно представлена на рынке искусства США, а в 2019 году табличка была конфискована Министерством юстиции США.

Реституция этого ценного артефакта является кульминацией десятилетий сотрудничества между Соединенными Штатами и Ираком, которые подписали Конвенцию ЮНЕСКО 1970 года, предоставляющую странам правовую и практическую основу для предотвращения незаконного оборота культурных ценностей и обеспечения возвращения изъятых предметов на их законное место.

Возвращение таблички Гильгамеша также символизирует более широкую международную мобилизацию как стран, так и организаций, таких как ЮНЕСКО, на предотвращение и пресечение незаконной торговли древними артефактами.

“Возвращая эти незаконно приобретенные объекты, власти здесь, в Соединенных Штатах, и ​​в Ираке позволяют иракскому народу восстановить связь со страницей в своей истории”, — заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, которая выступит на церемонии в Вашингтоне.

“Эта исключительная реституция является крупной победой над теми, кто наносит ущерб наследию, а затем использует его для финансирования насилия и терроризма”, — добавила г-жа Азуле.