22.09.2021, 08:00
В Москве одному из парков присвоили имя Юрия Лужкова
Ekraanitõmis Youtube videost/ РГ МЕДИА
Власти Москвы присвоили имя бывшего мэра столицы Юрия Лужкова парку "Садовники", расположенному на проспекте Андропова, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
“Парк “Садовники”, расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование “Парк имени Ю.М.Лужкова”. Решение об увековечении имени Юрия Михайловича Лужкова в названии одного из крупных парков юга столицы было принято на основании обращения некоммерческой организации “Фонд Юрия Лужкова”, — говорится в сообщении.
Инициаторы обращения возьмут на себя часть забот по благоустройству парка, пишет "Interfax".