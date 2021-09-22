В Москве одному из парков присвоили имя Юрия Лужкова

“Парк “Садовники”, расположенный на проспекте Андропова, будет носить наименование “Парк имени Ю.М.Лужкова”. Решение об увековечении имени Юрия Михайловича Лужкова в названии одного из крупных парков юга столицы было принято на основании обращения некоммерческой организации “Фонд Юрия Лужкова”, — говорится в сообщении.