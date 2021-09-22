22.09.2021, 09:01
ВИДЕО | Крупнейший круизный лайнер проходит испытания. В свое первое плавание судно отправится уже будущей весной(3)
Foto: Jaanus Lensment
Крупнейший в мире круизный лайнер Royal Caribbean’s Wonder of the Seas завершает ходовые испытания. Видео с испытаний публикует Daily Mail.
Длина судна — 362 м, ширина — 64 м. Оно вмещает 6988 гостей, обслуживать их будут 2300 членов экипажа. В свое первое путешествие он отправится 4 марта 2022 года. Сначала лайнер доберется из порта в Форт-Лодердейле (Флорида, США) на Карибские острова, а затем в Барселону и Рим, пишет "Моя Планета".
Строительство лайнера проходило на верфи во Франции, там же ему проводят ходовые испытания. Судно уже преодолело 2870 км, максимальная скорость, которой оно достигло, — 43,4 км/ч. Лайнер прошел множество проверок, а в испытаниях участвовали более 500 рабочих.