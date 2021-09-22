ВИДЕО | Крупнейший круизный лайнер проходит испытания. В свое первое плавание судно отправится уже будущей весной

Длина судна — 362 м, ширина — 64 м. Оно вмещает 6988 гостей, обслуживать их будут 2300 членов экипажа. В свое первое путешествие он отправится 4 марта 2022 года. Сначала лайнер доберется из порта в Форт-Лодердейле (Флорида, США) на Карибские острова, а затем в Барселону и Рим, пишет "Моя Планета".