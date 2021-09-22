Ограничения на въезд в Финляндию продлят до конца года

Министр социальных дел Финляндии Криста Киуру отметила, что по поводу действующих в стране ограничений на въезд распространяется много неверной информации, и финские меры мало отличаются от применяемых в других странах ЕС.

“Надо помнить, что примерно 300 миллионов полностью вакцинированных граждан ЕС могут свободно въезжать в Финляндию”, — сказала Киуру.

По ее словам, не вакцинированным приезжим придется тестироваться на коронавирус как минимум до конца года, от теста освобождаются полностью вакцинированные люди.

Согласно сообщению финского правительства, контроль на границах продолжится до тех пор, пока в Финляндии не будет вакцинировано 80% населения.