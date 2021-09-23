ФОТО | Как выглядит единственный в Латвии Музей почты

Как рассказывала еще год назад Элизабете Вилюма-Гражуле — одна из создателей музея — идея такого места появилась несколько лет назад. Постепенно у нее и у второго автора идеи — Артура Гражулиса — копились материалы, экспонаты, налаживалось общение с людьми, которые могли рассказать о развитии почты в Латвии… Создатели музея решили объединить в экспозициях музея три темы: краеведение, историю развития коммуникации и вещи, связанные с духовной жизнью, рассказывает Turgid.

В музее собрано множество исторических материальных свидетельств — представлена как первая в мире почтовая марка — черный пенни, а также коллекция — история 150-летней марки на территории Латвии.

Посетители смогут ознакомиться с разнообразными историями. Например,

о том, что в Аглонском поселке Сомесета в школьные годы делал президент России Владимир Путин;

как в то время происходила переписка между католической мужской и женской гимназиями Аглоны, где учительница по незнанию стала разносчиком любовных писем;

как в мире на самом деле работала пчелиная почта и т.д.



Это будет путешествие со времен барабанного телеграфа и до наших дней. Идя по пути развития почты, вы пролистаете самые интересные страницы истории Латвии. кроме того, вы сможете даже понюхать баночки с разнообразными запахами, которые встречались на почте в разное время. Некоторые ароматы можно угадать моментально, а над некоторыми придется задуматься!

Во время экскурсии посетители музея окажутся в средневековой тюрьме, проедутся в почтовой карете по маршруту Санкт-Петербург-Варшава (этот почтовый тракт, кстати, проходил совсем рядом с Аглоной), окажутся в почтовом вагоне времен Улманиса и, разумеется, увидят, как выглядела почта в советское время.

Музей почты и информации находится всего в пяти минутах ходьбы от Аглонской базилики, на улице Кална, 12. Экскурсии длятся от 30 минут до полутора часов. Поскольку музей расположен на втором этаже, он не приспособлен для гостей на инвалидных колясках.