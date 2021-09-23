Сегодня в Стокгольме открывается новый музей затонувших кораблей. Среди экспонатов — ключ от кассы бара парома “Эстония”
Музей Vrak находится на острове Юргорден рядом со знаменитым музеем корабля Васа.
Новый музей посвящен подводному наследию Балтийского моря от древности до гибели парома "Эстония". Так, например, в число экспонатов входит ключ от кассы бара затонувшего в 1994 году эстонского судна.
Музейные сотрудники обещают, что посетителей ждет настоящее путешествие во времени. С помощью современных технологий гости музея смогут как будто бы спуститься на дно Балтийского моря и своими глазами увидеть затонувшие корабли.
Как известно, на дне морей и океанов покоятся десятки тысяч кораблей и лодок, но нигде в мире нет такого количества хорошо сохранившихся деревянных судов, затонувших несколько сот лет назад, как в Балтийском море. Когда-то они бороздили морские просторы, развозя товары или направляясь на военные подвиги, но по разным причинам затонули и навсегда упокоились на дне Балтийского моря словно капсулы времени. Однако на радость исследователям, историкам и научным сотрудникам уникальные условия Балтийского моря способствуют сохранению этих древних судов в прекрасном состоянии. Обо всем этом и рассказывает экспозиция нового музея Vrak.
Больше информации о музее можно найти ЗДЕСЬ.