Сегодня в Стокгольме открывается новый музей затонувших кораблей. Среди экспонатов — ключ от кассы бара парома “Эстония”

Как известно, на дне морей и океанов покоятся десятки тысяч кораблей и лодок, но нигде в мире нет такого количества хорошо сохранившихся деревянных судов, затонувших несколько сот лет назад, как в Балтийском море. Когда-то они бороздили морские просторы, развозя товары или направляясь на военные подвиги, но по разным причинам затонули и навсегда упокоились на дне Балтийского моря словно капсулы времени. Однако на радость исследователям, историкам и научным сотрудникам уникальные условия Балтийского моря способствуют сохранению этих древних судов в прекрасном состоянии. Обо всем этом и рассказывает экспозиция нового музея Vrak.