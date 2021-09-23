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23.09.2021, 07:00

Сегодня в Стокгольме открывается новый музей затонувших кораблей. Среди экспонатов — ключ от кассы бара парома “Эстония”

 
Photo: Mikael Dunker, vrak.se
В столице Швеции появился еще один интересный объект — музей подводной археологии Vrak, предлагающий познакомиться с историей затонувших в Балтийском море кораблей.

Музей Vrak находится на острове Юргорден рядом со знаменитым музеем корабля Васа.

Новый музей посвящен подводному наследию Балтийского моря от древности до гибели парома "Эстония". Так, например, в число экспонатов входит ключ от кассы бара затонувшего в 1994 году эстонского судна.

Музейные сотрудники обещают, что посетителей ждет настоящее путешествие во времени. С помощью современных технологий гости музея смогут как будто бы спуститься на дно Балтийского моря и своими глазами увидеть затонувшие корабли.

Как известно, на дне морей и океанов покоятся десятки тысяч кораблей и лодок, но нигде в мире нет такого количества хорошо сохранившихся деревянных судов, затонувших несколько сот лет назад, как в Балтийском море. Когда-то они бороздили морские просторы, развозя товары или направляясь на военные подвиги, но по разным причинам затонули и навсегда упокоились на дне Балтийского моря словно капсулы времени. Однако на радость исследователям, историкам и научным сотрудникам уникальные условия Балтийского моря способствуют сохранению этих древних судов в прекрасном состоянии. Обо всем этом и рассказывает экспозиция нового музея Vrak.

Больше информации о музее можно найти ЗДЕСЬ.

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