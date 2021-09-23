Mustamäe Elamus Spa станет первым предприятием сферы обслуживания, где посетители смогут бесплатно сдать экспресс-тест на антиген COVID-19

Возглавляющий Elamus Spa Андрес Тийк сообщил, что бесплатные экспресс-тесты являются взвешенным шагом по удержанию клиентов.

“Весь кризис COVID-19, в котором мы живем уже полтора года, очень хаотичен и эмоционален. В этой ситуации мы приняли решение приветствовать в своем спа всех, вне зависимости от их отношения к тем или иным ограничениям или вакцинации. Услугами водного и банного центра Mustamäe Elamus Spa может воспользоваться любой человек, который предъявит справку о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, а также все, кто готовы на месте пройти экспресс-тестирование. Экспресс-тесты мы будем бесплатно предлагать посетителям с 24 сентября”, — сказал Тийк.

“Нашим прекрасным работникам приходится каждый день пререкаться с посетителями, указывая им на требования, действующие в отношении предприятий сферы обслуживания. Мы не можем и не хотим выбирать стороны. Вакцинироваться или нет — личный выбор каждого посетителя. Этим шагом мы хотим внести свой вклад в уменьшение раскола в обществе. Человек, прошедший экспресс-тест, не только сам сможет получить приятные впечатления в спа, но и защитит других посетителей. Мы хотим подать государству пример того, как можно защитить эстонский внутренний рынок, и надеемся, что наше замечательное государство последует за нашей инициативой”, — добавил Тийк.

Elamus Spa является крупнейшим в Эстонии водным и банным центром, который открылся в столичном районе Мустамяэ в октябре 2018 года. В июне этого года Elamus Spa подал жалобу в административный суд на противоправность распоряжения правительства, которым оно ограничило свободу предпринимательства спа-предприятий, и потребовало отменить соответствующее распоряжение.