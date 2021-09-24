Внимание! С 1 октября въехать в Великобританию можно только с паспортом(3)
С ИД-картой въехать в Великобританию можно до 30 сентября 2021 года. Те, кто въедет в Соединенное Королевство до этой даты по эстонской ИД-карте, должны быть готовы к тому, что при выезде из страны авиакомпания может потребовать паспорт. Если у путешественника не будет паспорта, то он может подать ходатайство о его получении в посольстве Эстонии в Лондоне или запросить свидетельство о возвращении у почетных консулов в Абердине, Белфасте, Челтенхеме, Эдинбурге, Джерси или Лидсе. В этом случае путешественникам выдадут временный одноразовый проездной документ для возвращения из Великобритании в Эстонию.
В виде исключения въезд с ИД-картой разрешен гражданам Эстонии, официально проживающим в Великобритании. Однако во избежание проблем им следует связаться с поставщиком туристических услуг и уточнить, разрешен ли им полет с ИД-картой, и какие дополнительные документы необходимо представить (например, доказательство официального проживания в Великобритании). Более точную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
Министерство иностранных дел рекомендует всем пассажирам уже сейчас оформить паспорт и использовать его во время путешествий.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства иностранных дел Эстонии и на сайте посольства Эстонии в Лондоне.
Перед поездкой за границу МИД Эстонии рекомендует обязательно ознакомиться с требованиями страны назначения и зарегистрировать поездку на сайте Министерства иностранных дел.