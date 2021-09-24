Внимание! С 1 октября въехать в Великобританию можно только с паспортом

С ИД-картой въехать в Великобританию можно до 30 сентября 2021 года. Те, кто въедет в Соединенное Королевство до этой даты по эстонской ИД-карте, должны быть готовы к тому, что при выезде из страны авиакомпания может потребовать паспорт. Если у путешественника не будет паспорта, то он может подать ходатайство о его получении в посольстве Эстонии в Лондоне или запросить свидетельство о возвращении у почетных консулов ​​в Абердине, Белфасте, Челтенхеме, Эдинбурге, Джерси или Лидсе. В этом случае путешественникам выдадут временный одноразовый проездной документ для возвращения из Великобритании в Эстонию.