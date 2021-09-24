В России появилась новая бюджетная авиакомпания Citrus. Пассажиры будут летать на розовых самолетах

В августе S7 зарегистрировала домен Citrus, следует из данных регистратора Ru-Center. Как сообщается, Citrus состоит из двух слов по-английски — city (город) и Russia (Россия), пишет Meduza.

Представители S7 сообщили в телеграме, что название призвано отразить цель авиакомпании — соединять российские города (Cities of Russia). Также оно должно “ассоциироваться у пассажиров с ярким и позитивным опытом путешествий”. В телеграм-канале S7 также показали видео с вероятным логотипом Citrus.

Новый игрок на рынке лоукостеров — Citrus от S7



Новая компания займётся рейсами между городами России, минуя Москву и Санкт-Петербург. Первый рейс запланирован на июль 2022-го.https://t.co/gdVsLJ5Sko pic.twitter.com/ayPYooqZ9E — Rozetked (@rozetked) September 23, 2021



По данным РБК, Citrus собирается использовать в раскраске самолетов розовый цвет. Среди действующих авиакомпаний оттенки этого цвета использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.

В июле группа компаний S7 Group объявила о создании нового лоукостера, который, как ожидается, совершит первый полет в июле 2022 года. Его создают на базе бывшей авиакомпании “Глобус”. Лоукостер будет перевозить пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Петербург. Флот авиакомпании будет состоять из самолетов Airbus A320neo на 186 кресел.

Единственный действующий бюджетный авиаперевозчик в России — компания “Победа”, “дочка” “Аэрофлота”, которая работает с сентября 2014 года.