На автомобиле из города на природу: места, куда можно добраться за 30 минут

Даже короткая поездка из города, которая не требует много времени, дает возможность выбраться из дома и предлагает массу впечатлений. Обратите внимание, куда можно добраться из крупных городов всего за пару десятков минут!

“Любители походов и путешествий найдут в новых моделях автомобилей самые современные технологии, которые позволяют с помощью смартфона использовать различные функции — будь то навигационная система с различными картографическими приложениями или прослушивание музыки и подкастов при поездках на длинные расстояния”, — приводит он пример и указывает также на технологические решения, которые делают езду на современных автомобилях более безопасной.

В то же время производители все чаще добавляют мощности к более компактным гибридным моделям, некоторые из которых будут представлены на рынке и в полноприводной комплектации уже этой осенью. Таким образом, как уверен Ныммик, даже в слякотную осеннюю погоду не стоит опасаться застревания в грязи.

Сейчас городские поездки на новых моделях машин могут быть полностью от электричества, а при движении по лесным и полевым дорогам возможность переключения на полный гибрид обеспечивает экономию. “Это одна из причин, почему все больше и больше жителей Эстонии предпочитают городские внедорожники”, — объясняет Ныммик растущую популярность больших автомобилей.

“Современные гибридные технологии также позволяют экономить топливо при езде по шоссе, а гибриды четвертого поколения могут на электричестве развивать скорость до 125 км/ч”, — отметил Ныммик. По его словам, тот факт, что почти 51% всех проданных в Эстонии автомобилей Toyota являются полными гибридами, также свидетельствует о вере эстоноземельцев в новые технологии.

Несмотря на коронавирус, красивая осенняя погода предлагает немало возможностей провести свободное время на свежем воздухе и не тратя при этом много денег. По словам члена правления Amserv Auto и бренд-менеджера Toyota Маргуса Ныммика, дружелюбные к окружающей среде гибридные автомобили, которые предпочитаю жители Эстонии, отличаются и относительно низкими расходами на топливо, что делает поездки на них выгодными.

Порты и сказочный замок под Таллинном

Рядом с Таллинном много интересных мест. В столице уже есть прекрасное побережье, которым можно наслаждаться как в столице, так и за ее пределами. Почему бы не совершить приятное путешествие с семьей по небольшим дорогам, чтобы открыть для себя Эстонию и наши успешно развитые маленькие порты! Как любитель парусного спорта и руководитель предприятия, спонсирующего этот вид спорта, Ныммик рекомендует посетить, например, порт Хара на восток от столицы, где располагается историческая база подводных лодок и порт Кабернеэме, который называют жемчужиной залива Колга. А на западном направлении находится знаменитый порт Дирхам. Поскольку летние кафе портов закрываются или уже закрыты, вам следует взять с собой корзину для пикника, чтобы вы и ваша семья могли хорошо провести время на пляже, насладиться осенним морем и понаблюдать за парусниками.

Но если вы хотите одновременно насладиться близостью водоема, прогулкой под деревьями и красивой архитектурой, поверните руль в сторону Кейла-Йоа. Именно здесь находится неоготический рыцарский замок, который после капитальной реконструкции выглядит как настоящий сказочный дворец. Вы можете прогуляться по замковому парку, полюбоваться третьим по величине каскадом падающей воды в Эстонии — водопадом Кейла. В замковом парке и замке, который носит гордое имя Schloss Fall, часто проходят концерты и выставки, поэтому программу мероприятий стоит изучить заранее. Вы также можете поесть и заночевать в замке, если не хотите возвращаться домой в тот же день.