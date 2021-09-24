На автомобиле из города на природу: места, куда можно добраться за 30 минут
Несмотря на коронавирус, красивая осенняя погода предлагает немало возможностей провести свободное время на свежем воздухе и не тратя при этом много денег. По словам члена правления Amserv Auto и бренд-менеджера Toyota Маргуса Ныммика, дружелюбные к окружающей среде гибридные автомобили, которые предпочитаю жители Эстонии, отличаются и относительно низкими расходами на топливо, что делает поездки на них выгодными.
“Современные гибридные технологии также позволяют экономить топливо при езде по шоссе, а гибриды четвертого поколения могут на электричестве развивать скорость до 125 км/ч”, — отметил Ныммик. По его словам, тот факт, что почти 51% всех проданных в Эстонии автомобилей Toyota являются полными гибридами, также свидетельствует о вере эстоноземельцев в новые технологии.
Сейчас городские поездки на новых моделях машин могут быть полностью от электричества, а при движении по лесным и полевым дорогам возможность переключения на полный гибрид обеспечивает экономию. “Это одна из причин, почему все больше и больше жителей Эстонии предпочитают городские внедорожники”, — объясняет Ныммик растущую популярность больших автомобилей.
В то же время производители все чаще добавляют мощности к более компактным гибридным моделям, некоторые из которых будут представлены на рынке и в полноприводной комплектации уже этой осенью. Таким образом, как уверен Ныммик, даже в слякотную осеннюю погоду не стоит опасаться застревания в грязи.
“Любители походов и путешествий найдут в новых моделях автомобилей самые современные технологии, которые позволяют с помощью смартфона использовать различные функции — будь то навигационная система с различными картографическими приложениями или прослушивание музыки и подкастов при поездках на длинные расстояния”, — приводит он пример и указывает также на технологические решения, которые делают езду на современных автомобилях более безопасной.
Даже короткая поездка из города, которая не требует много времени, дает возможность выбраться из дома и предлагает массу впечатлений. Обратите внимание, куда можно добраться из крупных городов всего за пару десятков минут!
Порты и сказочный замок под Таллинном
Рядом с Таллинном много интересных мест. В столице уже есть прекрасное побережье, которым можно наслаждаться как в столице, так и за ее пределами. Почему бы не совершить приятное путешествие с семьей по небольшим дорогам, чтобы открыть для себя Эстонию и наши успешно развитые маленькие порты! Как любитель парусного спорта и руководитель предприятия, спонсирующего этот вид спорта, Ныммик рекомендует посетить, например, порт Хара на восток от столицы, где располагается историческая база подводных лодок и порт Кабернеэме, который называют жемчужиной залива Колга. А на западном направлении находится знаменитый порт Дирхам. Поскольку летние кафе портов закрываются или уже закрыты, вам следует взять с собой корзину для пикника, чтобы вы и ваша семья могли хорошо провести время на пляже, насладиться осенним морем и понаблюдать за парусниками.
Но если вы хотите одновременно насладиться близостью водоема, прогулкой под деревьями и красивой архитектурой, поверните руль в сторону Кейла-Йоа. Именно здесь находится неоготический рыцарский замок, который после капитальной реконструкции выглядит как настоящий сказочный дворец. Вы можете прогуляться по замковому парку, полюбоваться третьим по величине каскадом падающей воды в Эстонии — водопадом Кейла. В замковом парке и замке, который носит гордое имя Schloss Fall, часто проходят концерты и выставки, поэтому программу мероприятий стоит изучить заранее. Вы также можете поесть и заночевать в замке, если не хотите возвращаться домой в тот же день.
Поездка из Пярну на альпаковую ферму
Осматривая окрестности Пярну, не стоит упускать из виду самую большую ферму по выращиванию альпак в Эстонии, расположенную примерно в 25 км от города в деревне Нийду. Будь вы с детьми, любимым человеком или друзьями — это место никого не разочарует! Кому не понравятся милые любопытные животные с мягкой шерстью, при прямом взгляде на которых точно можно сказать, что они улыбаются! На ферме есть и другие милые четвероногие, такие как кролики, морские свинки, карликовые козы, мини-овцы и ламы. Домой их, конечно, не забрать, но можно приобрести мягкую шерсть альпаки.
Полетай возле Тарту
В 16 км от Тарту в Вескиору находится очень интересный музей авиации, где вы можете увидеть самую большую коллекцию самолетов в странах Балтии. В то время как на трех этажах здания музея находится около 400 высококачественных моделей самолетов, важных с точки зрения истории авиации, в нем также выставлены и настоящие летательные аппараты — такие как вертолеты, различные истребители, разведывательные и пассажирские самолеты. Помимо осмотра экспонатов здесь также можно что-то и попробовать: в музее посетители могут испытать на себе катапульту высотой 20 метров, американские горки и пилотные тренажеры, симуляторы для прыжков с парашютом и батуты.
Из Нарвы в город-призрак и на болото
Есть в Эстонии и настоящий город-призрак — это бывший шахтерский поселок Вийвиконна. На машине из Нарвы чуть больше получаса езды. Из-за опустевших улиц и домов, покинутых людьми, где природа постепенно берет верх над бетоном, Вийвиконна даже называли эстонским Чернобылем. Однако это не полностью вымершее место, в Вийвиконна до сих пор живет несколько десятков человек. Припаркуйте машину где-нибудь на обочине дороги (вам не придется переживать о наличии парковочных мест) и прогуляйтесь по улицам, по которым когда-то двигались сотни людей. В поселке сохранилась сталинская архитектура, которая дает небольшое представление о размахе того времени. Однако, если вид окажется слишком тягостным, поезжайте на болото Пухату. Древние леса Поруна расположились в этом районе и, по мнению исследователей, на болоте встречаются редкие природоохранные растения, которые практически не встречаются в других местах.