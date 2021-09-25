"Бережный демонтаж": Как проходит реконструкция Рижского цирка

На этой фазе реконструкции удаляются наслоения разных эпох, обнажен и частично заложен заново фундамент здания, а также возводятся конструкции для установки нового купола, пишет Delfi.lv.

В период до августа 2022 года планируется перестройка арены с созданием поддерживающей купол конструкции и точек подвески для воздушной акробатики. Аутентичные конструкции будут сохранены в качестве исторического свидетельства. В ближайшие месяцы будут проведены работы по улучшению энергоэффективности, теплоизоляции и вентиляции, в том числе для арены будет сделан теплый пол. Планируется и частичная реновация фасада.

Как отметил министр культуры Наурис Пунтулис, за 133 года здание Рижского цирка существенно обветшало и уже не отвечало ни эстетическим требованиям, ни представлениям о современном цирке, ни нормам безопасности.

Представитель ведущего реконструкцию предприятия Aidaco Group Валдис Кокс рассказал, что на стройплощадке уже положена часть плиты нового фундамента, на которой строятся новые колонны для купола.

В процессе реновации строители обнаружили свидетельства различных эпох – выпущенные более века назад программки, нарисованные вручную рекламные плакаты межвоенного периода, пропагандистские плакаты разных политических режимов, а также элементы и орнаменты более раннего времени на стенах здания. Все находки после консультации с экспертами решено сохранить. Кроме того, демонтируемые материалы и фрагменты здания, обладающие культурно-исторической ценностью, сохраняются для повторного использования в экстерьере и интерьере здания, а также для экспозиции об истории цирка.