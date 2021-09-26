Каунас — культурная столица Европы 2022 года. Гостей ждет более тысячи интересных и познавательных мероприятий

Первое мероприятие трилогии каунасского мифа “Пробуждение” состоится в январе, когда мифологический зверь будет пробуждаться, второе, “Слияние“ — в мае, когда зверя наконец удастся встретить, а последнее, “Договор“ — в ноябре, оно ознаменует примирение с собой и своей историей. Среди важнейших мероприятий организаторы называют выставку молодых деятелей искусств Magic Carpets Landed, которые творят вместе с общинами, 13-ю Каунасскую биеннале.

В течение года культурной столицы Европы будут представлены выставка Уильяма Кентриджа “То, чего мы не помним”, ретроспективная выставка Йоко Оно “Сад познания свободы”, выставка одной из известнейших в мире художницы Марины Абрамович “Память бытия”.

Также будет осуществляться проект партнерства — международный День счастья, выставка музея MO и Каунасского городского музея “Каунас-Вильнюс: свернуть горы”, Дни Японии в Каунасе, выставка “1972: пробить стену”. В программе также намечаются фестиваль современного города “Буря”, Всемирный форум литваков, мировая премьера написанной композитором Филипом Миллером специально для Каунаса кантаты с соавтором концепции Дженни Каган и др. мероприятия.

По словам организаторов, в год культурной столицы Европы пройдет более 40 фестивалей, свыше 60 выставок, более 250 мероприятий сценического искусства, 50 из которых — премьеры, более 250 концертов. В программе будет задействовано более 4 тысяч участников.

“Проект культурной столицы Европы я бы поставил сразу во второй ряд после председательства в Совете Европейского союза — это действительно серьезный вызов, но этот вызов тоже приносит безграничные возможности”, — сказал министр культуры Симонас Кайрис.