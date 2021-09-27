С 27 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно только из 3 стран Европы

Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 27 сентября по 2 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Польша (уровень заболеваемости — 20,11 ↑), Венгрия (46,5 ↑) и (Чехия 52,99 ↑). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.

Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Андорра (93,2 ↑), Мальта (93,67 ↓), Дания (93,99 ↓), Испания (101,71 ↓), Италия (108,43 ↓), Финляндия (111,4 ↓), Исландия (112,05 ↓), Монако (127,41 ↓), Швеция (137,91 ↓), Португалия (141,9 ↓), Германия (162,88 ↓), Словакия (163,4 ↓), Люксембург (173,61 ↑), Франция (176,59 ↑) и Нидерланды (176,8 ↓).