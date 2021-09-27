С 27 сентября въехать в Эстонию без ограничений можно только из 3 стран Европы
Согласно установленным правилам, без ограничений въехать в Эстонию можно из стран Европейского союза, где за последние две недели показатель распространения коронавируса не превышает 75 случаев на 100 000 населения. На этой неделе, с 27 сентября по 2 октября, к таким странам так называемой “зеленой зоны” относятся только три государства: Польша (уровень заболеваемости — 20,11 ↑), Венгрия (46,5 ↑) и (Чехия 52,99 ↑). Нулевой уровень в течение последних недель — в Ватикане.
Если уровень инфицирования в стране находится в пределах от 75 до 200 случаев, то по прибытии в Эстонию ограничения применяться не будут, если у человека имеется справка о прохождении вакцинации, о том, что он переболел коронавирусом или о наличии у него отрицательного теста на коронавирус. Если у человека нет такой справки, то по прибытии в Эстонию ему необходимо сдать тест на коронавирус. До выяснения результата человек должен находиться по месту своего жительства. К таким странам так называемой “желтой” зоны на этой неделе относятся: Андорра (93,2 ↑), Мальта (93,67 ↓), Дания (93,99 ↓), Испания (101,71 ↓), Италия (108,43 ↓), Финляндия (111,4 ↓), Исландия (112,05 ↓), Монако (127,41 ↓), Швеция (137,91 ↓), Португалия (141,9 ↓), Германия (162,88 ↓), Словакия (163,4 ↓), Люксембург (173,61 ↑), Франция (176,59 ↑) и Нидерланды (176,8 ↓).
При прибытии из европейской страны с уровнем инфицирования более 200 необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Этот срок можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее COVID-19, от ограничений освобождается. От самоизоляции также освобождаются те, кто переболел COVID-19 (на основании медицинской справки) в течение последних 180 дней. В числе стран, относящихся к так называемой “красной зоне”, на этой неделе относятся: Лихтенштейн (211,63 ↓), Румыния (232,86 ↑), Бельгия (243,76 ↑), Норвегия (279,16 ↓), Сан-Марино (284,45 ↑), Греция (287,66 ↓), Кипр (288,29 ↓), Болгария (289,91 ↑), Австрия (315,73 ↑), Латвия (316,72 ↑), Хорватия (350,55 ↑), Швейцария (364,53 ↓), Ирландия (373,62 ↓), Литва (506,78 ↑), Словения (651,76 ↑) и Великобритания (663,56 ↓).
* Кумулятивная заболеваемость в Эстонии - 520,7 (по состоянию на вечер 26.09)
Дети до 12 лет освобождены от прохождения тестов и соблюдения самоизоляции.
Из третьих стран в Эстонию можно въехать без каких-либо ограничений из Катара, Кувейта, Южной Кореи, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня, Чили, Уругвая и Новой Зеландии.
Больше информации можно найти на сайте МИДа Эстонии.