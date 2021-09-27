ФОТО и ВИДЕО | Спелеологи впервые спустились в “Колодец ада”

Команда из десяти спелеологов из Омана Omani Caves Exploration Team (OCET) провела первое в мире погружение в “колодец ада”, который находится в пустыне Аль-Махра в Йемене, пишет "Моя Планета".

“Колодец ада”, также известный как колодец Бархаут, в глубину составляет 112 м, а диаметр его входа — 30 м. Точный возраст объекта неизвестен, однако эксперты считают, что ему может быть миллионы лет. Местные жители считают колодец вратами в преисподнюю и тюрьмой для джиннов, также они стараются обходить воронку, так как предполагают, что она может затягивать. Ученые же склонны считать, что “колодец ада” — обычная карстовая воронка.

Спелеологи из OCET нашли внутри колодца сталагмиты, некоторые из них достигали 9 м в высоту, и пещерный жемчуг (шарики кальцита, которые образуются медленной кристаллизацией в углублениях на полу пещер под постоянной капелью). Помимо этого, были обнаружены внутренние водопады: из отверстий в стенах колодца примерно на глубине 65 м просачивалась вода, которая участвовала в образовании пещерного жемчуга и сталагмитов.

Также внутри были найдены змеи и лягушки, останки птиц. Запах от воронки, о котором говорят местные жители, может быть связан именно с этим. Исследователи собрали образцы воды, камней, почвы и останков животных, чтобы проанализировать их и выяснить, как именно могла образоваться эта воронка.