Чудо на Канарских островах: поток лавы обошел стороной жилой дом, уничтожив все вокруг

На прошлой неделе на канарском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха чудесным образом обогнула жилой дом, не задев и, кажется, не повредив его. Местные жители назвали его “чудо-домом”, пишет BBC.

На Пальме из-за извержения вулкана пострадали более 200 домов, с острова эвакуировали около 6000 человек.

Про уцелевший дом известно, что он принадлежит паре датских пенсионеров. Супруги не были на острове с начала пандемии. Бывшая владелица дома Ада Монникендам сообщила, что общалась с парой. Они сказали Аде, что рады тому, что дом смог устоять. Также известно, что у друзей пары, которые живут на этом острове, лава уничтожила все имущество.

Лавовые потоки уничтожили местную школу, банановые плантации и множество домов.

“Было бы грустно узнать, что этот дом стоит один и никто не может о нем позаботиться”, — говорит Ада.