Новости
27.09.2021, 09:02

Чудо на Канарских островах: поток лавы обошел стороной жилой дом, уничтожив все вокруг

 (1)
Ekraainitõmmis, Youtube, Veuer
“Чудеса случаются, нужно просто очень верить”, — говорит один из жителей острова Пальма, где лава извергающегося вулкана уничтожила более 200 жилых построек, но невероятным образом “обошла” один небольшой дом.

На прошлой неделе на канарском острове Пальма лава от вулкана Кумбре-Вьеха чудесным образом обогнула жилой дом, не задев и, кажется, не повредив его. Местные жители назвали его “чудо-домом”, пишет BBC.

На Пальме из-за извержения вулкана пострадали более 200 домов, с острова эвакуировали около 6000 человек.

Про уцелевший дом известно, что он принадлежит паре датских пенсионеров. Супруги не были на острове с начала пандемии. Бывшая владелица дома Ада Монникендам сообщила, что общалась с парой. Они сказали Аде, что рады тому, что дом смог устоять. Также известно, что у друзей пары, которые живут на этом острове, лава уничтожила все имущество.

Лавовые потоки уничтожили местную школу, банановые плантации и множество домов.

“Было бы грустно узнать, что этот дом стоит один и никто не может о нем позаботиться”, — говорит Ада.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)