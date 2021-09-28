28.09.2021, 09:01
Тур по “Парусу”: с 5 октября по знаменитому отелю Burj Al Arab в Дубае начнут проводить эксклюзивные экскурсии
Photo by Roman Logov on Unsplash
Впервые за 21 год работы отель Burj Al Arab Jumeirah откроет двери для всех желающих. Попасть на эксклюзивную экскурсию можно, забронировав ее онлайн на официальном сайте гостиницы.
Генеральный директор Jumeirah Group Хосе Сильва подчеркивает: “поскольку мир заново открывает для себя путешествия, мы приглашаем гостей первым делом заглянуть внутрь „подлинного места роскоши“. Это уникальная возможность познакомиться с арабским великолепием во всей его красе”, пишет портал "Тонкости Туризма".
За 90 минут дворецкий-гид проведет гостей по всем знаковым местам “Паруса” — от атриума до королевского люкса. В тур также входит просмотр цифровой экспозиции, рассказывающей об истории отеля, в конце — посещение эксклюзивного лаунджа UMA.