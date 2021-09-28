Тур по “Парусу”: с 5 октября по знаменитому отелю Burj Al Arab в Дубае начнут проводить эксклюзивные экскурсии

Генеральный директор Jumeirah Group Хосе Сильва подчеркивает: “поскольку мир заново открывает для себя путешествия, мы приглашаем гостей первым делом заглянуть внутрь „подлинного места роскоши“. Это уникальная возможность познакомиться с арабским великолепием во всей его красе”, пишет портал "Тонкости Туризма".

За 90 минут дворецкий-гид проведет гостей по всем знаковым местам “Паруса” — от атриума до королевского люкса. В тур также входит просмотр цифровой экспозиции, рассказывающей об истории отеля, в конце — посещение эксклюзивного лаунджа UMA.